2 декабря, 21:04
Военная операция на Украине

Остин заявил об увеличении финансирования США производства боеприпасов на 50%

Как пояснил глава Пентагона, это связано с высокими показателями расходования американских снарядов Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Вашингтон на 50% нарастил финансирование производства боеприпасов в связи с высокими показателями расходования американских снарядов Киевом.

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Высокий расход артиллерийских снарядов на Украине наглядно продемонстрировал, что нужно больше инвестировать в боеприпасы. По сравнению с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы вкладываем примерно на 50% больше средств в боеприпасы", - сказал он. 

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