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Палестино-израильский конфликт

Отряды "Хезболлах" обстреляли военные позиции и поселения на севере Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии провели за сутки 10 операций на юге Ливана

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели за сутки 10 операций на юге Ливана, в ходе которых были обстреляны позиции израильских войск на севере еврейского государства.

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Как говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале вооруженного крыла "Хезболлах", обстреляны позиции противника в Биркет-Рише, Рагебе, Рувейсате, Хирбет-Маере и Эль-Мердже. Шиитские формирования использовали для нанесения ударов управляемые противотанковые ракеты и системы залпового огня. В сообщении утверждается, что в результате прямых попаданий израильские военнослужащие понесли потери, боевая техника и оборудование выведены из строя.

Был открыт огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированным патрулям возле некоторых еврейских поселений. О последствиях этих атак сведений не приводится.

Израильская артиллерия нанесла ответные удары по ливанской территории. Поступили сведения о падении снарядов в окрестностях населенных пунктов Блида, Кфар-Килла, Ярун и других. В некоторых местах зафиксирован материальный урон, пострадавших нет. Израильский вертолет атаковал в субботу один из заброшенных домов в Эль-Хияме, который использовался как огневая точка. В результате были ликвидированы трое бойцов "Хезболлах".

Сигналы о падении снарядов вновь поступили из районов Эд-Духейра и Эн-Накура, где размещены наблюдательные посты миротворцев из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). 24 ноября командующий ВСООНЛ испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс призвал "тех, кто ведет перестрелку на границе, остановить цикл насилия". Он подчеркнул, что "дальнейшая эскалация будет иметь разрушительные последствия". 

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