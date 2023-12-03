Отряды "Хезболлах" обстреляли военные позиции и поселения на севере Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии провели за сутки 10 операций на юге Ливана

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели за сутки 10 операций на юге Ливана, в ходе которых были обстреляны позиции израильских войск на севере еврейского государства.

Как говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале вооруженного крыла "Хезболлах", обстреляны позиции противника в Биркет-Рише, Рагебе, Рувейсате, Хирбет-Маере и Эль-Мердже. Шиитские формирования использовали для нанесения ударов управляемые противотанковые ракеты и системы залпового огня. В сообщении утверждается, что в результате прямых попаданий израильские военнослужащие понесли потери, боевая техника и оборудование выведены из строя.

Был открыт огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированным патрулям возле некоторых еврейских поселений. О последствиях этих атак сведений не приводится.

Израильская артиллерия нанесла ответные удары по ливанской территории. Поступили сведения о падении снарядов в окрестностях населенных пунктов Блида, Кфар-Килла, Ярун и других. В некоторых местах зафиксирован материальный урон, пострадавших нет. Израильский вертолет атаковал в субботу один из заброшенных домов в Эль-Хияме, который использовался как огневая точка. В результате были ликвидированы трое бойцов "Хезболлах".

Сигналы о падении снарядов вновь поступили из районов Эд-Духейра и Эн-Накура, где размещены наблюдательные посты миротворцев из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). 24 ноября командующий ВСООНЛ испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс призвал "тех, кто ведет перестрелку на границе, остановить цикл насилия". Он подчеркнул, что "дальнейшая эскалация будет иметь разрушительные последствия".