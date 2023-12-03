Беспилотник нанес удар по военной базе США в иракском Эрбиле

По данным телеканала Al Hadath, ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Военная база США к северу от провинциального центра Эрбиль (425 км от Багдада) подверглась удару дрона-камикадзе. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, он не уточнил, привела ли эта атака к потерям в рядах американских сил.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое ранее объявило о возобновлении операций против военных баз США после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Телеканал Fox News сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 74 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс.