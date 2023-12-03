КНДР официально начала эксплуатацию своего разведывательного спутника

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, отвечать за работу аппарата будет так называемый кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Военные КНДР официально начали эксплуатацию военного разведывательного спутника, запущенного 21 ноября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отвечать за работу спутника будет так называемый кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. При этом, как отмечается, он будет функционировать в качестве "отдельной военно-информационной организации".

Информация, собранная с помощью спутника, будет передаваться постоянному исполнительному отделу Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, а по его решению - главному разведывательному управлению Корейской народной армии и подразделениям, выполняющим функцию стратегического сдерживания. Так в Пхеньяне называют подразделения, на вооружении которых стоят баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные.

"Министерство обороны КНДР выразило надежду, что силы сдерживания войны республики будут находиться в более надежной боеготовности", - отметило в этой связи ЦТАК.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В рамках тестовой эксплуатации он передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов в районах, в том числе в Японии.