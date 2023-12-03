В Пентагоне заявили, что США стремятся избежать вооруженного конфликта с Китаем

Однако Соединенные Штаты готовы к нему, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. США стремятся избежать вооруженного конфликта с Китаем, но готовы к нему. Об этом заявил в субботу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Он выступал на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния. Брауна попросили прокомментировать результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают Китай "самой серьезной угрозой" для США, при этом 74% полагают, что в ближайшие пять лет Вашингтон и Пекин могут вступить в военный конфликт.

"Во-первых, я бы сказал им, что они должны гордиться своими вооруженными силами и что мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было, - сказал он. - Военная сила, которую мы демонстрируем, поможет в достижении мира".

При этом Браун признал важность поддержания открытыми каналов военной связи с Китаем. "Возможность диалога как с союзниками и партнерами, так и с противниками очень важна. Думаю, что [диалог с противниками] нужен, чтобы избежать просчетов", - отметил он.