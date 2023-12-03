Конгрессмен: США пытаются сократить отставание от КНР в море за счет беспилотных судов

Республиканец Кен Кэлверт отметил, что у Вашингтона есть проблемы с производственной базой, цепочками поставок и рабочей силой

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. ВМС США количественно уступают Китаю, и Пентагон пытается наверстать отставание за счет беспилотных кораблей. Об этом заявил в субботу член Палаты представителей Конгресса США Кен Кэлверт (республиканец от штата Калифорния).

"Китай близок к обладанию 400 кораблями [в военно-морских силах], у нас их около 290. Это одна из причин, по которым мы обратились к так называемым беспилотным судам. Они обходятся гораздо дешевле. Они дают большую гибкость, но нам все еще нужно построить больше кораблей. Наше отставание удручает", - сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"У нас проблемы с производственной базой, у нас проблемы с цепочками поставок, у нас недостаток рабочей силы. Это не позволяет нам достичь целей в том числе в области подводных лодок", - констатировал конгрессмен.

Ранее начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей заявлял, что около 40% кораблей ВМС США будут беспилотными в ближайшие десятилетия. По его расчетам, к 2045 году на вооружении ВМС США будут стоять "сотни беспилотных судов".