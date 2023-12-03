Аббас призвал прокурора МУС возбудить дела против "израильских военных преступников"

Президент Палестины также, в частности, указал на "акты геноцида и этнические чистки, осуществляемые в эти дни израильским оккупантом в секторе Газа", передает WAFA

РАБАТ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел в Рамалле встречу с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, в ходе которой проинформировал его о ситуации в зоне ближневосточного конфликта.

Как сообщает информационное агентство WAFA, Аббас указал на "акты геноцида и этнические чистки, осуществляемые в эти дни израильским оккупантом в секторе Газа, а также на продолжающиеся нарушения закона Израилем на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим".

Президент призвал прокурора МУС "ускорить расследования и возбудить дела против израильских военных преступников, ответственных за военные преступления, совершенные на палестинских территориях". Такие преступления, отметил Аббас, "включают в себя преднамеренные нападения на гражданских лиц, в частности на детей, женщин и пожилых людей".

Число погибших на территории сектора Газа с момента начала эскалации конфликта с Израилем 7 октября превысило 16 тыс., среди них более 6,5 тыс. детей и свыше 4,5 тыс. женщин.