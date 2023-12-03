На Филиппинах произошел взрыв в Университете Минданао

По данным телеканала ABS-CBN News, в результате ЧП погибли три человека

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва в Университете Минданао в городе Марави на юге Филиппин. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Взрыв произошел во время проведения католической мессы. "Сообщество Университета Минданао глубоко опечалено и потрясено актом насилия, произошедшим сегодня утром во время религиозного собрания. Мы самым решительным образом осуждаем этот бессмысленный и ужасающий акт и выражаем искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Мы полны решимости оказать помощь тем, кто пострадал в результате этой трагедии", - говорится в сообщении учебного заведения.

Администрация университета приостановила занятия до дальнейшего уведомления и направила дополнительных сотрудников службы безопасности для охраны его кампуса.