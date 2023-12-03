Армия Израиля сообщила об уничтожении командира батальона ХАМАС

Как отметил ЦАХАЛ, Вессам Фархат был причастен к нападению на еврейское государство 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар ВВС был нанесен после получения ЦАХАЛ точных разведданных о местонахождении Фархата, проинформировала пресс-служба. По ее сведениям, Фархат принимал участие в столкновениях на территории Израиля 7 октября, во время которых он приказал боевикам входящего в ХАМАС спецподразделения "Нухба" проникнуть в кибуц Нахаль-Оз, расположенный вблизи границы с сектором Газа и атаковать пост ЦАХАЛ.

Фархат командовал батальоном "Шеджайя" с 2010 года. Он был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу в Нахаль-Оз в 2011 году.