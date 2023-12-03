Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена

Бывший президент США выразил уверенность, что нынешний лидер страны "не защищает американскую демократию, а разрушает" ее

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке - это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена, который разрушает демократию в Соединенных Штатах.

"Эта кампания - праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена", - сказал он, выступая 2 декабря перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп убежден, что Байден "не защищает американскую демократию, а разрушает" ее. "Они хотят контролировать то, что вы говорите. Они хотят контролировать ваши социальные сети. Они хотят контролировать то, на какой машине вы ездите. Они хотят все поменять. Эти люди больные", - считает республиканец.

"Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной", - отметил Трамп.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.