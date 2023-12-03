Nikkei: США планируют в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Азии

По сведениям газеты, ожидается, что такие вооружения в регионе появятся впервые после окончания холодной войны для "усиления сдерживания Китая"

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют в 2024 году разместить в регионе Индийского и Тихого океанов ракеты средней дальности наземного базирования. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Роба Филлипса.

Как ожидается, такие вооружения в регионе появятся впервые после окончания холодной войны для "усиления сдерживания Китая". Речь идет о наземной версии ракеты Standard Missile-6 (SM-6) или крылатых Tomahawk. Дальность этих ракет составит от 500 до 2,7 тыс. км.

Филлипс не раскрыл точные сроки и места, где могут быть размещены такие ракеты. Однако, по мнению экспертов, речь идет в первую очередь об американских базах на Гуаме. Япония и Филиппины, с которыми США развивают сотрудничество в области безопасности, как пишет Nikkei, неохотно принимают на своей территории новые американские военные мощности, поскольку опасаются стать целью для Китая в случае вооруженного конфликта в регионе.

Вместе с тем ранее японская газета Sankei со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон уже несколько лет назад начал зондировать почву на предмет размещения в Японии наземных ракет средней дальности - LRHW или Tomahawk. В предварительном порядке в качестве места развертывания, как постоянного так и на ротационной основе, назывался остров Кюсю, обращенный к Восточно-Китайскому морю.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отмечал, что участие Японии в планах Пентагона развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) создает дополнительные угрозы безопасности Дальнего Востока России. Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в свою очередь заявлял, что в случае решения о размещении РСМД на территории Японии это потребует учета в том числе и в оборонной стратегии РФ.