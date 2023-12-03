Заместитель генсека ООН призвала сохранить доверие людей к традиционным СМИ

Также Мелисса Флеминг отметила, что репортеры с нужными навыками "могут восстановить баланс в потоке яда" в лентах соцсетей

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН Мелисса Флеминг призвала участников открывшегося в Гуанчжоу (Южный Китай) V Всемирного медиасаммита сохранить доверие людей к традиционным СМИ.

"Независимые СМИ по всему миру сталкиваются с огромными проблемами. Они страдают от <...> политического и финансового натиска, при котором экономические спады истощают редакции, их средства, а такие бедствия, как войны и конфликты или изменение климата, отталкивают ошеломленную аудиторию", - сказала она в своем видеообращении к форуму.

Опросы показывают растущее в обществе отторжение новостей и падение доверия к традиционным СМИ, отметила Флеминг. В то же время доминирование социальных сетей продолжает расти. По данным социологов, около трети людей по всему миру теперь получают новости из социальных сетей. Вместе с тем дезинформация в социальных сетях отравляет информационные экосистемы, затрудняя поддержание мира, признала Флеминг. Такие проблемы, как пандемии, изменение климата, с которыми сложно бороться, усиливают недоверие к государственным институтам, "порождая противоречия вместо налаживания подлинного диалога".

Те, кто распространяет дезинформацию с использованием искусственного интеллекта, "получили мощную технологию с низкими производственными затратами для создания высококачественных, но поддельных изображений, аудио- и видеоконтента в больших масштабах", констатировала Флеминг. Искусственный интеллект также упрощает целенаправленность и персонализацию контента и часто не оставляет "отпечатков пальцев" на информации, представляющей общественный интерес, продолжила она.

"Репортеры, обладающие необходимыми навыками, могут восстановить баланс в потоке яда в лентах социальных сетей, а также предоставить точную, объективную и достоверную информацию о важных вопросах", - резюмировала Флеминг, указав, что поддержка объективной журналистики является одним из приоритетов ООН. Она также призвала компании, работающие в социальных сетях, высоко ставить уважение прав человека, конфиденциальности и безопасности, повышать цифровую грамотность и расширять возможности пользователей.

Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине. Следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве. Третий саммит проводился в 2016 году в Дохе (Катар), четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате.

ТАСС входит в президиум саммита.