Турция планирует эвакуировать более 140 своих граждан и их родных из Газы

В республике ранее сообщили, что процесс вывоза из анклава граждан, а также палестинцев, которым требуется медицинская помощь, проходит в координации с Египтом и Израилем

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Турция рассчитывает вывезти в воскресенье свыше 140 своих граждан и их родственников, находившихся в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Онджу Кечели.

"Со вчерашнего дня возобновилась эвакуация наших граждан из Газы. Минувшей ночью 142 наших гражданина вместе с их родными перешли из сектора в Египет. Эта группа лиц, как предполагается, в воскресенье прибудет в Турцию", - сказал дипломат.

Как ранее проинформировали турецкие власти, процесс вывоза из Газы граждан, а также палестинцев, которым требуется медицинская помощь, проходит в координации с Египтом и Израилем. К настоящему моменту в Турцию доставлены как ее граждане и жители признанной только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра, так и пациенты из больниц палестинского анклава с сопровождающими их лицами. В основном это онкобольные, дети и подростки.