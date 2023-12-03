Кличко усомнился в дальнейшем существовании Украины

По словам мэра Киева, президент страны Владимир Зеленский платит падением популярности за свои ошибки

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

В ответ на вопрос журналистки швейцарского издания 20 Minuten о том, удивлен ли политик падением популярности Зеленского в украинском обществе, Кличко ответил: "Нет". "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и есть много. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил", - добавил он.

В частности, по словам Кличко, украинцы задаются вопросами, почему страна "не была лучше подготовлена" к ведению боевых действий и почему российским войскам "удалось так быстро дойти до Киева".

"Президент сегодня выполняет важную функцию, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи и неудачи", - отметил киевский мэр.

Отвечая на вопрос о его политических амбициях и о возможной борьбе за пост президента, Кличко сказал, что говорить об этом было бы "неразумно", поскольку сейчас речь идет о том - будет ли Украина "вообще существовать".

2 декабря в интервью немецкому журналу Der Spiegel мэр Киева заявил, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти.