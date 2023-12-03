Глава ВОЗ назвал ошеломляющей гуманитарную ситуацию в Газе

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "неадекватными" и "немыслимыми" местные условия для оказания медпомощи

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в секторе Газа после возобновления боевых действий ошеломляет, достаточно сильных слов для описания происходящего найти невозможно. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сообщения о продолжающихся боевых действиях и сильных бомбардировках в Газе приводят в оцепенение. Вчера наша команда специалистов посетила больницу Нассар на юге [анклава]. Она была заполнена, там 1 000 пациентов, что в три раза больше допустимого. Бесчисленные толпы искали, где укрыться, и заполняли каждый уголок учреждения", - написал он в соцсети X.

Глава ВОЗ добавил, что пациенты лежали на полу, "крича от боли", и в таких обстоятельствах им оказывали помощь медики.

"Такие условия не только неадекватны, но и немыслимы для оказания медицинской помощи. Я не могу найти достаточно сильных слов, чтобы выразить нашу озабоченность тем, свидетелями чего мы стали. Необходимо прекратить огонь. Сейчас же", - подчеркнул он.

Накануне гендиректор организации призывал возобновить поставки гуманитарных грузов в Газу в том же объеме, какой был во время перемирия, и указал на необходимость прекратить насилие в регионе.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.