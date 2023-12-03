ХАМАС заявило, что за сутки в секторе Газа погибли более 700 палестинцев

Более 1,5 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, утверждают представители радикалов

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что за последние сутки в секторе Газа погибли более 700 мирных жителей.

"В результате [действий] израильской оккупации за последние 24 часа погибли более 700 палестинских граждан", - говорится в заявлении радикалов, опубликованном в официальном Telegram-канале. ХАМАС подчеркивает, что уже более 1,5 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.