Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения в Париже

По сведениям агентства AFP, нападение совершил 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на прохожих в XV округе Парижа, совершенного в субботу. Об этом сообщило агентство AFP.

Дело будут расследовать по статьям об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.

По данным агентства, нападение совершил 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб. Его жертвой стал 24-летний германо-филиппинский турист, умерший от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих, в том числе туриста из Великобритании. Вскоре после инцидента преступник был задержан и помещен под стражу.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавший уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам главы ведомства, злоумышленник сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он также утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля.