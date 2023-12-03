ВС Дании помогут полиции в охране еврейских объектов в Копенгагене

По словам министра юстиции Петера Хуммельгора, Дания стоит перед лицом серьезной террористической угрозы

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Датские военные будут задействованы в охране еврейских объектов в Копенгагене, чтобы полиция могла высвободить ресурсы для решения других важных задач на фоне усугубления "комплексной картины угроз". Об этом сообщило министерство обороны королевства.

"Ситуация в Израиле и секторе Газа создает большую нагрузку для полиции. На этом фоне принято решение, что вооруженные силы будут обеспечивать охрану еврейских и израильских объектов в Копенгагене. Вооруженные силы поступали в прошлом так же, и я совершенно уверен, что наши квалифицированные сотрудники вместе с полицией смогут решить эту задачу", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По словам министра юстиции Петера Хуммельгора, Дания стоит перед лицом серьезной террористической угрозы. "При этом в последнее время мы наблюдали ежедневные демонстрации на наших улицах. А конфликт на Ближнем Востоке вызвал совершенно неприемлемый всплеск антисемитизма и неуверенность евреев Дании в своей безопасности. <...> Я рад, что мы сейчас разгрузим полицию и что армия возобновит оказание помощи в охране зданий в Копенгагене, это высвободит ресурсы для решения других важных задач", - приводится в пресс-релизе министерства обороны его комментарий.