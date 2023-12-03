Посол США рассказал, что Вашингтон финансирует процедуру оценки прокуроров в Молдавии

Это заявление резко раскритиковал глава оппозиционной Партии "Шор" Илан Шор

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что гордится тем, что его страна финансирует процедуру оценки неподкупности молдавских прокуроров.

"Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров", - подчеркнул американский дипломат по итогам заседания комиссии по оценке прокуроров (комиссия по веттингу), работа которой направлена на отбор кандидатур на должности прокуроров. В ее работе вместе с послом приняли участие премьер Молдавии Дорин Речан и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Признание посла резко раскритиковал лидер оппозиционной молдавской Партии "Шор" Илан Шор, который опубликовал в своем Telegram-канале обращение к президенту Молдавии Майе Санду.

"Посольство США открыто заявляет, что финансирует комиссию по веттингу. Мне одному это кажется верхом цинизма и лицемерия? Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона. У меня вопрос: Санду нас всех совсем за идиотов держит?" - подчеркнул он.

Заседание комиссии проходило на фоне разгоревшегося в ноябре скандала с отказом Санду отменить свой указ об отставке генерального прокурора Александра Стояногло, несмотря на решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного суда республики, которые признали его отстранение незаконным. Также вердикт о незаконности увольнения Стояногло вынес Конституционный суд Молдавии, после чего его председатель Николай Рошка, который в прошлом работал советником Санду, подал в отставку.

Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании публикаций в прессе десятилетней давности, которые формально не были доказаны до сих пор. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим и заявил, что Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий, в числе которых бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон, а также указал на ее заинтересованность в установлении контроля над Генпрокуратурой и юстицией.

После отставки Стояногло обратился в ЕСПЧ, который признал, что его отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных делах.