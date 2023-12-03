Армия Израиля нашла в секторе Газа 800 шахт туннелей ХАМАС

Солдаты ЦАХАЛ уничтожили различными способами около 500 из них

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в секторе Газа более 800 шахт туннелей палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожили различными способами порядка 500 из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала наземной операции в секторе Газа солдаты ЦАХАЛ обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС. Около 500 шахт были разрушены с использованием различных оперативных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "шахты туннелей располагались в жилых районах, многие находились вблизи или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки".

"Солдаты ЦАХАЛ обнаружили в некоторых шахтах большое количество оружия, что является еще одним доказательством того, как ХАМАС намеренно использует гражданское население и инфраструктуру в качестве прикрытия для своей террористической деятельности внутри сектора Газа", - добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе отметили, что "многие километры туннельных маршрутов были разрушены". "Некоторые из туннельных шахт связывали стратегические объекты ХАМАС через сеть подземных туннелей", - указали военные, добавив, что, "обнаружив шахты, войска ЦАХАЛ проводят тщательное расследование, чтобы понять характеристики туннелей, а затем подготовить их к разрушению".