В ООН призвали расследовать нарушения международного права в Газе

Как заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, виновных должны привлечь к ответственности

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Обвинения в нарушении международного права во время боевых действий в Газе должны быть расследованы. Если это не способны сделать национальные власти, необходимо провести международное расследование, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Те, кто решил пренебречь международным правом, должны быть предупреждены о том, что будут привлечены к ответственности. Никто не стоит выше закона", - отметил Тюрк.

"Чрезвычайно серьезные обвинения во многочисленных нарушениях международного права должны быть полностью расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - сказал он. "Если национальные власти не желают или оказываются неспособными проводить такие расследования и судебные преследования, необходимо международное расследование", - отметил верховный комиссар ООН.

"Я повторяю, что в Газе нет безопасного места", - подчеркнул Тюрк, напомнив, что на юге анклава сотни тысяч палестинцев не имеют в достаточном количестве воды и продовольствия. Он обратился к сторонам конфликта с призывом к прекращению насилия: "Заставьте оружие замолчать и вернитесь к диалогу - страдания, причиненные гражданскому населению, слишком велики, чтобы их можно было вынести".