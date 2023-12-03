3 декабря, 12:29,
обновлено 3 декабря, 12:55
Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее 37 человек погибли при обстреле израильскими военными города в Газе

По данным телеканала Al Mayadeen, под обстрел попали несколько жилых домов в Хан-Юнисе

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек погибли в результате израильского удара по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, под обстрел попали несколько жилых домов.

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Со своей стороны вещающий из Дубая телеканал Al Hadath информирует об ожесточенных столкновениях между израильскими силовиками и бойцами палестинских группировок к востоку от Хан-Юниса.

Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, утверждает, что ее бойцы обстреливают израильскую военную технику к северу от города Хан-Юнис. В частности, радикалы сообщают в Telegram-канале, что "атаковали сионистский бульдозер" и "нанесли ракетный удар по танку и бронетранспортеру", принадлежащим израильской армии.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. 

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