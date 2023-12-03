СМИ: не менее 37 человек погибли при обстреле израильскими военными города в Газе

По данным телеканала Al Mayadeen, под обстрел попали несколько жилых домов в Хан-Юнисе

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек погибли в результате израильского удара по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, под обстрел попали несколько жилых домов.

Со своей стороны вещающий из Дубая телеканал Al Hadath информирует об ожесточенных столкновениях между израильскими силовиками и бойцами палестинских группировок к востоку от Хан-Юниса.

Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, утверждает, что ее бойцы обстреливают израильскую военную технику к северу от города Хан-Юнис. В частности, радикалы сообщают в Telegram-канале, что "атаковали сионистский бульдозер" и "нанесли ракетный удар по танку и бронетранспортеру", принадлежащим израильской армии.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.