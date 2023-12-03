В Бундестаге считают, что без помощи США Украина перешла бы под контроль РФ

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер полагает, что необходимо делать больше в вопросе помощи Украине, поскольку Россия "имеет преимущество"

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по европейским делам Антон Хофрайтер считает, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США стала бы огромной проблемой для Европы, а без помощи Вашингтона Киев не смог бы выстоять.

"Это было бы огромной проблемой. Мы не смогли бы в ближайшее время заменить тот важный вклад, который США вносят в безопасность Европы", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос, что значила бы победа Трампа для Европы. "Уже только по этой причине нам необходимо сделать гораздо больше в данной области. Мы не можем просто предполагать, что демократы всегда будут побеждать на следующих президентских выборах. И многие из них также задаются вопросом, сможем ли мы, наконец, сами разобраться с проблемами в Европе", - подчеркнул законодатель.

"Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать", - признал он. При этом, как указал Хофрайтер, существует высокий риск того, что зимой на Украине будут происходить массовые отключения электроэнергии. "Именно поэтому Запад не должен прекращать поставки систем противоракетной обороны и систем защиты от беспилотников. Но мы недостаточно делаем в этой сфере", - констатировал он.

Глава комитета Бундестага полагает, что необходимо делать больше в вопросе помощи Украине, поскольку Россия "имеет преимущество". По его утверждению, "при поддержке Китая российская военная экономика с начала года работает очень интенсивно". "Производство оружия в России постоянно увеличивается", - отметил Хофрайтер.

Украине, по его словам, нужно больше боеприпасов, крылатые ракеты Taurus, истребители и более активная поддержка в области радиоэлектронной борьбы. "Если этого не произойдет, существует риск войны на истощение, которая продлится годами", - указал законодатель. Тот факт, что наступление ВС Украины не увенчалось успехом, как считает он, объяснялся тем, что "тяжелая техника, в частности боевые танки, была доставлена только тогда, когда российской армии удалось заминировать фронт". "Колебания при поставках оружия имели свои горькие последствия. Ответственность здесь также лежит на канцлере [ФРГ Олафе Шольце]", - резюмировал Хофрайтер.