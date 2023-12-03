Президент Белоруссии планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Борт №1 приземлился в Пекине", - говорится в публикации. Она сопровождается фотографией самолета.

Ранее сообщалось, что 3-4 декабря Лукашенко посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестку их переговоров, которые состоятся в Пекине, включены вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита значится ряд мероприятий социально-гуманитарного характера.