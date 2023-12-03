Минздрав Газы сообщил о росте числа жертв с начала эскалации конфликта до 15 523

По данным ведомства, более 41 тыс. человек пострадали

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

"Число жертв израильской агрессии возросло до 15 523, как минимум 41 316 человек получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным Минздрава сектора Газа, с начала нового витка эскалации 7 октября погиб 291 медицинский сотрудник, уничтожено 56 машин скорой помощи, разрушено 56 медицинских учреждений. "Медицинские бригады оказывают помощь сотням раненых на местах после каждой бойни, имея при этом весьма скромные возможности", - подчеркнул аль-Кудра. По его словам, больницы на севере анклава "не в состоянии предоставить необходимую медицинскую помощь раненым" из-за отсутствия ресурсов. "Израильская оккупация на постоянной основе целенаправленно наносит удары по оставшимся больницам на севере Газы, выводя их из строя и вынуждая жителей переселяться", - подчеркивается в заявлении.

Официальный представитель Минздрава анклава также подчеркнул, что "механизм отправки раненых на лечение за границу работает очень медленно". "Мы теряем десятки жизней каждый день из-за отсутствия необходимого лечения в секторе Газа и из-за того, что они не уезжают", - отметил аль-Кудра. По его данным, "число выехавших из сектора Газа на лечение за границу через КПП "Рафах" достигло 403". По его словам, "некоторые раненые, записанные в списки на выезд, умерли во время ожидания".

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.