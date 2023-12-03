СМИ: йеменские мятежники-хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

По версии источников телеканала Al Hadath, американские и израильские военные корабли отразили атаку

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" совершили нападение с помощью беспилотников на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath, ссылающийся на источники.

Отмечается, что судно шло под флагом Великобритании, его экипаж также составляли граждане Соединенного Королевства. По версии источников, американские и израильские военные корабли отразили атаку. Когда именно было совершено нападение, телеканал не уточняет.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о получении информации об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.