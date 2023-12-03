Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, атаке подверглись в том числе "террористическая инфраструктура и военные объекты"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по ряду целей террористической организации "Хезболлах", в том числе по террористической инфраструктуре и военным объектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили военные, после сигналов воздушной тревоги на севере страны были зафиксированы пуски снарядов в направлении Израиля со стороны Ливана. "Силы Армии обороны Израиля нанесли удары артиллерией по источникам огня", - указали в пресс-службе.