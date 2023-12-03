Израиль нанес по сектору Газа более 10 тыс. авиаударов за время операции

В армейской пресс-службе заявили, что удары наносились "по террористическим целям в секторе Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли более 10 тыс. авиаударов по сектору Газа с момента начала военной операции в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились "по террористическим целям в секторе Газа" в координации с сухопутными подразделениями Армии обороны Израиля.

"С момента начала войны было произведено порядка 10 000 авиаударов по наводке военнослужащих Армии обороны Израиля на земле в сжатые временные рамки. Военнослужащие быстро завершали выполнение задач и подавляли террористические отряды, инфраструктуру террора, командные центры, шахты туннелей, оружейные склады и прочее", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "после нарушения соглашения об оперативной паузе со стороны ХАМАС бои в секторе Газа возобновились, и военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают наземную операцию при полной координации с летательными аппаратами ВВС Израиля". "Взаимодействие сухопутных сил с ВВС Израиля - один из самых выдающихся компонентов наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа", - добавили военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.