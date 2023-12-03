Al Jazeera: на юге Газы погибли не менее 15 человек вследствие удара Израиля

По данным телеканала, еще 130 получили ранения

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 130 получили ранения в результате израильского удара по жилому дому к востоку от города Рафах, расположенного на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, под обстрел попал жилой район Эль-Джинейна. Подробности не приводятся.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.