Politico: Пентагон считает необходимым ускорение работы ВПК США, чтобы не уступать Китаю

Американское оборонное ведомство также полагает, что объемы американского ВПК уменьшились после холодной войны

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Пентагон считает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США должен наращивать темпы производства новейших вооружений, чтобы не уступать Китаю и иметь возможность удовлетворить потребности Вашингтона в случае масштабного конфликта. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

Издание приводит выдержки из проекта национальной стратегии в сфере оборонной промышленности, которая, как ожидается, будет в ближайшие месяцы опубликована аппаратом заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланта. Как следует из документа, "военная промышленность Америки с трудом пытается достичь той скорости и соответствия требованиям, которые требуются, чтобы оставаться впереди в гонке высокотехнологичных вооружений с соперниками, такими как Китай".

Пентагон полагает, что ВПК США сейчас "не имеет нужного потенциала, мощностей, способности реагировать и устойчивости, необходимых для удовлетворения всего спектра потребностей быстрого и масштабного военного производства". Согласно приведенной оценке, американским производителям вооружений "будет трудно отреагировать" со "скоростью, масштабами и гибкостью, которые требуются для удовлетворения нужд при крупном современном конфликте".

В документе утверждается, что США "производят лучшие в мире вооружения, но не могут выпускать их достаточно быстро". "Данное несоответствие представляет все больший стратегический риск по мере того, как США сталкиваются с задачами по поддержке активных боевых действий <...> при сдерживании более масштабной и более технически развитой угрозы, надвигающейся на Индо-Тихоокеанский регион", - приводит газета выдержку из данной стратегии. В ней также говорится, что "недостаточные производственные мощности и возможности поставок - это глубоко укоренившиеся проблемы на всех этапах производственных цепочек". Для решения проблем в документе рекомендуется "развивать более устойчивые и инновационные цепочки поставок", а также инвестировать в малые предприятия в оборонной сфере.

Как отмечает издание, Пентагон также полагает, что объемы американского ВПК уменьшились после холодной войны. Однако Китай за последние 30 лет стал "мировым промышленным центром" в сферах кораблестроения, добычи важнейших минералов и микроэлектроники. Американское оборонное ведомство также подчеркивает, что по объему производственных мощностей Китай опережает США и их союзников.