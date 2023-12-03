СМИ: Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку

Телеканал Al Hadath сообщил, что этот шаг предпринят с целью наблюдения за активностью Ирана

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Израиль направил несколько военных кораблей и передовую подводную лодку в Красное море. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот шаг предпринят с целью наблюдения за активностью Ирана. Как отмечается, Израиль координирует свои действия с США, корабли которых находятся в Красном море.

3 декабря представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали израильские суда Unity Explorer и Number 9 в Баб-эль-Мандебском проливе с помощью ракеты и беспилотника. Хуситы утверждают, что они обстреляли суда после того, как те отклонили предупреждение мятежников. В "Ансар Аллах" отметили, что они продолжат препятствовать движению израильских судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.