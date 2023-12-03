США рассматривают возможные шаги против Венесуэлы из-за ситуации с заключенными

В Белом доме заявили, что Каракас не выполнил требования Вашингтона об освобождении "политических заключенных" и "неправомерно задержанных" американцев

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможные шаги против властей Венесуэлы в связи с тем, что они не выполнили требования Вашингтона, касающиеся освобождения заключенных. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Я не хочу забегать вперед в том, что касается процесса принятия нами решений, но сейчас мы рассматриваем имеющиеся возможности", - ответил он на вопрос журналиста о том, намерены ли США вновь ужесточить санкции против Каракаса в свете того, что власти Венесуэлы не освободили "политических заключенных" и "неправомерно задержанных" американцев. " У них было время до вечера 30 ноября на принятие этих решений. К сожалению, они этого не сделали. Так что мы сейчас вернулись к вопросу о возможных политических шагах и оцениваем шансы. Но я не хочу забегать вперед", - добавил Кирби.

На вопрос о том, может ли идти речь о приостановке процесса смягчения американских санкций против Венесуэлы, сотрудник СНБ ответил: "Я не хочу забегать вперед, но мы чрезвычайно озабочены тем, что они не предприняли эти два дополнительных шага: освобождение политических заключенных и возвращение домой неправомерно задержанных американцев. Мы относимся очень серьезно к возвращению этих людей домой и продолжим этим заниматься".

Кирби в пятницу заявил, что США готовы к приостановке процесса смягчения санкций в отношении Венесуэлы. Ранее представитель Госдепартамента сообщил корреспонденту ТАСС, что Соединенные Штаты могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутые Вашингтоном требования освободить незаконно задержанных американских граждан и допустить кандидатов от оппозиции к участию в президентских выборах, которые должны пройти во второй половине 2024 года.

В четверг на регулярном брифинге для журналистов Кирби заявил, что США ожидают от Венесуэлы выполнения нескольких требований до конца дня и пока не будут говорить о введении санкций. 29 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил американскому лидеру Джо Байдену окончательно и полностью отменить все санкции против Каракаса и открыть новую страницу в двухсторонних отношениях.