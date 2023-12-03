Израиль сообщил о переходе к активным боевым действиям в южной части Газы

Они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава, заявил начальник Генштаба Армии обороны еврейского государства Герци Халеви

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с военнослужащими дивизии "Газа", сообщила армейская пресс-служба.

Он отметил, что до оперативной паузы в секторе Газа израильские военные частично уничтожили две бригады палестинских радикалов, связанных с организацией ХАМАС, "и сейчас 162-я дивизия израильской армии продолжает закреплять эти достижения" в северной части анклава.

"Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков [ХАМАС], и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью [, чем на севере,] и с не меньшими результатами. Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор", - сказал начальник Генштаба.