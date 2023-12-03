В Венесуэле сочли спокойной обстановку на референдуме по территориальному спору с Гайаной

Председатель Национального избирательного Совета страны Элвис Аморосо сообщил, что голосование проходит организованно

КАРАКАС, 3 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Председатель Национального избирательного Совета Венесуэлы (НИС) Элвис Аморосо сообщил, что голосование на референдуме по территориальному конфликту с Гайаной проходит организованно, в спокойной обстановке во всех штатах и федеральном округе страны.

"Мы можем с удовлетворением сказать, что абсолютно все сделано для голосования, не хватает только вас для успешного завершения референдума", - заявил Аморосо, обращаясь к венесуэльским избирателям на пресс-конференции в присутствии представителей дипломатического корпуса.

"На улицах Каракаса царит праздничная, воскресная атмосфера. Голосование проходит организованно. Благодаря современной электронной системе весь процесс длится для избирателей не более минуты. Пришедшие на участок спокойно ожидают приглашения перед помещением для голосования. В очереди в среднем находится не более 10-15 человек", - поделился посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров своими впечатлениями о референдуме с корреспондентом ТАСС.

"Я проголосовал на референдуме в муниципалитете Либертадор Каракаса, потому что это патриотический акт, подтверждающий историческую законность принадлежности территории Гайаны-Эссекибо Венесуэле", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор дипломатической академии Венесуэлы Хосе Мигель Диас Феррер. "Западные страны, в данном случае Великобритания и США, пытаются лишить Венесуэлу этой территории", - указал политолог. "Американская компания ExxonMobil ведет эксплуатацию нефтяных месторождений на не делимитированном с Венесуэлой морском шельфе. Это говорит о попытке США, используя марионеточное правительство Гайаны, присвоить себе территорию, которая им не принадлежит", - указал Диас Феррер и подчеркнул, что "венесуэльский народ введет миролюбивую политическую борьбу, чтобы представить миру свою позицию".

"В современном мире много спорных территорий, таких как Эссекибо, которые достались в наследство от несправедливого колониального мирового порядка", - отметил политолог. "Мексика потеряла огромную часть своей территории, Аргентина - Мальвинские (Фолклендские) острова, на Кубе остается военная база США в Гуантанамо, Тайвань - территория, законно принадлежащая Китаю, Гибралтар должен принадлежать Испании, а не Великобритании", - указал Диас Феррер.

"Гайана-Эссекибо является венесуэльской территорией, и я приняла участие в референдуме, чтобы гарантировать будущим поколениям суверенитет над этой территорией", - сообщила Грегория Мелентес, которая живет и проголосовала в малообеспеченном районе Петаре венесуэльской столицы. Герой национально-освободительной борьбы против испанского колониального господства "Симон Боливар боролся за будущее всех венесуэльцев, и нельзя допустить, чтобы эта территория, исторически принадлежащая Венесуэле, осталась отторгнутой от нас", - отметила Мелентес.

Младший лейтенант Анри Паредес, ответственная за поддержание порядка на избирательном участке в районе Санта Фе Норте Каракаса, рассказала, что "голосование проходит в спокойной обстановке, без задержек, при необходимости персонал оказывает помощь инвалидам, беременным женщинам и гражданам, нуждающимся в поддержке". Паредес сообщила, что "каких-либо инцидентов, которые потребовали бы вмешательства сил правопорядка, не отмечено"

Ожидается, что Национальный избирательный совет Венесуэлы объявит о предварительных результатах консультативного референдума ориентировочно в воскресенье после 20.00 по местному времени (в понедельник после 03.00 мск).

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В ноябре ExxonMobil сообщила о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027 году - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения состоявшегося в Париже 1899 года третейского суда, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.