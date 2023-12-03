В Киеве признали раздражение украинцев из-за неудач на фронте

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что причиной такого настроения граждан также является коррупция среди представителей государства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Раздражение против властей накопилось в украинском обществе в том числе из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения - это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов - как, куда, зачем, какой ценой. В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество. Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН, опубликованном на платформе YouTube.

Подоляк также охарактеризовал нынешнее состояние украинского общества как депрессию. "Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций", - отметил он.

При этом Подоляк утверждает, что конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, о котором ранее писали западные СМИ, нет. "Очень странно говорить о конфликте между Залужным и Зеленским, если учитывать их роли. <...> Они в прямой коммуникации постоянно, они сидят все время на ставке [верховного главнокомандования]. Дискуссии жесткие бывают, конечно. <...> Здесь не о конфликте говорится, а говорится о нормальной работе, когда безусловный начальник ставит своей вертикали те или иные задания и требует внесения корректив регулярно и своевременно. Поэтому, безусловно, нет никакого конфликта", - сказал он.

30 ноября Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. В четверг он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.