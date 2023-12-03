Шор заявил о готовности обеспечить Молдавию дешевым газом

Лидер партии сообщил, что получил подтверждение о возможности поставки около 200 млн куб. м. газа

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Оппозиционер Илан Шор предложил правительству Молдавии сотрудничество для обеспечения республики дешевым газом в зимний период. С таким предложением он выступил в прямом эфире на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сегодня нам подтвердили возможность поставки практически 200 млн куб. м. газа, которых хватит для снабжения в течение четырех месяцев физических и юридических лиц, без "Термокома" (отапливающая Кишинев компания - прим. ТАСС). За счет спонсорских ресурсов я обеспечу цену в $137 (за 1 тыс. куб. м - прим. ТАСС)", - заверил Шор.

Этой осенью политик заявлял о планах обеспечить льготные цены на газ для потребителей Гагаузской автономии, второго по величине города Бельцы и других регионов, в которых он пользуется поддержкой. Однако позже обвинил власти страны в препятствовании этому проекту. Сегодня Шор заявил о готовности поставить газ до границы госкомпании "Энергоком", которая сегодня занимается импортом голубооко топлива. Шор заверил, что проект позволит конечным потребителям получать ПГ по 10 леев ($0,5) за 1 кубометр, что примерно на 40% дешевле, чем сейчас.

Ранее в правительстве Молдавии назвали спекуляцией заявление Шора. Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ выросли почти в 7 раз в 2022 году, до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.