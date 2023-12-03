В Израиле отвергли связь с атакованными судами в Красном море

Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, "одно судно пострадало очень серьезно и находится в критическом положении"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Два судна, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, не имеют никакой связи с Израилем. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Сегодня были запущены ракеты в направлении двух торговых судов, которые никак не связаны с Израилем. Одно судно пострадало очень серьезно и находится в критическом положении, есть опасность того, что оно может затонуть", - сказал он.

При этом Хагари резко осудил эти действия хуситов и связал их с иранским влиянием в регионе, выразив мнение, что подобные инциденты ставят под угрозу свободу судоходства в регионе. "Это действительно немыслимое поведение хуситов, атаки против гражданского населения с помощью иранского вооружения. <...> Это иранское вмешательство в нашем регионе, это мировая проблема, региональная проблема, мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это. Свобода судоходства становится опасной в этом регионе", - добавил представитель израильской армии.

Ранее йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" совершили нападение на суда Unity Explorer и Number 9 в Баб-эль-Мандебском проливе с помощью ракеты и беспилотника. Мятежники утверждали, что это израильские суда, и что обстрел совершен был после того, как экипажи судов отклонили предупреждение. В "Ансар Аллах" отметили, что они продолжат препятствовать движению израильских судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.