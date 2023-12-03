На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

С 20:39 по местному времени (21:39 мск) сирены звучат в Николаевской области, а с 21:03 (22:03 мск) - в Харьковской. Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха действует в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ранее на всей территории Украины объявили, а затем отменили воздушную тревогу. В разных регионах она действовала от полутора до более чем двух часов. Сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне во время действия воздушной тревоги.