Болтон выразил уверенность в победе РФ в случае прекращения помощи США Украине

Бывший помощник по национальной безопасности предыдущего американского президента Дональда Трампа отметил, что у России "армия гораздо больше", и Киев нуждается в "помощи со стороны"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится победой России, если США перестанут оказывать военную поддержку Киеву. Такое мнение выразил Джон Болтон, который ранее являлся помощником по национальной безопасности предыдущего американского президента Дональда Трампа, а также постоянным представителем США при ООН.

Как он констатировал, у России "армия гораздо больше", чем у Украины, и Киев нуждается в "помощи со стороны". "И в войне на истощение, в конечном счете, если мы не поможем украинцам, Россия победит", - сказал Болтон в интервью американскому журналисту Джону Кастиматидису, которое было опубликовано на сайте последнего.

"Я думаю, нам нужно лучше работать над этим. Я думаю, люди в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] должны активнее добиваться от Байдена разработки победной стратегии для Украины. Не того, чтобы просто не давать Украине проиграть, а понять, как Украина может выиграть", - полагает бывший помощник Трампа по национальной безопасности. По его версии, властям США "нужно быть очень озабоченными российским дипломатическим наступлением". Оно, как полагает Болтон, может "последовать в любой момент", а также позволить российской стороне "выиграть за столом переговоров" и "закрепить территориальные приобретения". "Нам нужно готовится к этому", - считает он.

Болтон также полагает, что тема Украины в западных СМИ "ушла из заголовков" в свете обострения палестино-израильского конфликта. "Украинцы продолжают пытаться продвинуться вперед, но противостоящая российская оборона очень хорошо укреплена. И, я думаю, украинцы обеспокоены возможностью потери части американской поддержки. Я надеюсь, мы найдем возможность предоставить им дополнительную военную поддержку, которая им требуется", - добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября, заявил, что без помощи Запада Киев продержится не больше недели. По его словам, экономика Украины "без регулярных поставок западного вооружения и финансирования существовать уже не может".

Запрос на помощь Украине и Израилю

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.