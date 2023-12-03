В ХАМАС призвали возобновить акции в поддержку снятия блокады с Газы

Член руководства радикального движения Усама Хамдан также поблагодарил премьер-министров Бельгии и Испании за их позиции и попросил Брюссель и Мадрид "возглавить европейское движение по разоблачению военных преступлений Израиля"

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинский народ ждет от арабской и международной общественности активизации выступлений с требованием прекращения израильской агрессии и снятия блокады с сектора Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте член руководства радикального движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Мы возобновляем наш призыв к арабам и мусульманам, а также всему свободолюбивому человечеству мобилизовать усилия на проведение массовых демонстраций в столицах и крупных городах в поддержку палестинцев и их законных прав на независимость", - указал один из лидеров зарубежного крыла ХАМАС.

Хамдан приветствовал любые инициативы со стороны правозащитных организаций с целью срыва блокады, от которой страдает население палестинского анклава. "Мы будем приветствовать направление в Газу официальных и народных делегаций с тем, чтобы попытаться прорвать блокаду, установленную оккупационным режимом", - подчеркнул он.

Член руководства ХАМАС поблагодарил премьер-министров Бельгии и Испании Александра Де Кроо и Педро Санчеса за их смелые позиции и призвал Брюссель и Мадрид "возглавить европейское движение по разоблачению военных преступлений Израиля".

Касаясь перехода к новому этапу сделки по обмену пленными с Израилем, Хамдан повторил позицию, высказанную им 1 декабря в интервью катарской телестанции Al Jazeera. По его словам, "переговоры могут начаться только в случае прекращения агрессии и вывода израильских войск с территории анклава". Как заявил 2 декабря представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в руках ХАМАС остается 136 заложников.