Зеленский заплатит за ошибки, Залужного не пустят на выборы. События вокруг Украины

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского является платой за те ошибки, которые он совершил. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что после окончания конфликта глава государства "заплатит за свои успехи и неудачи".

Власти Украины могут пойти на проведение президентских выборов, но только при условии, что в них не будет участвовать главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник. Тем временем рейтинг доверия Залужного превысил рейтинг Зеленского.

Киев недополучил более $253 млн из-за акции польских и словацких перевозчиков, которые блокируют пункты пропуска на государственной границе.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

По данным Минобороны РФ за 3 декабря, общие потери ВСУ составили 815 военнослужащих и 27 единиц техники. Самые большие потери украинская сторона несет на донецком (300 человек) и красно-лиманском (250 человек) направлениях.

ВС РФ поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ в районе Днепропетровска, а также склады горючего под Миргородом и Хмельницким и арсенал боеприпасов в Николаевской области.

"Бездонная бочка"

Производство немецкой бронетехники на Украине начнется летом 2024 года, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche. "Мы хотим, чтобы первый бронетранспортер [Fuchs] был готов на Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx - через 12-13 месяцев", - сказал он. Необычно короткое время выполнения заказа Паппергер объясняет тем, что сотрудничество продвигается хорошо: Rheinmetall уже является крупнейшим оборонно-промышленным партнером Киева.

Тем временем в Германии назвали Украину "бездонной бочкой", куда утекают деньги из бюджета ФРГ. Такое мнение выразила политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. По ее словам, за время конфликта на Украине правительство ФРГ напрямую передало Киеву €24 млрд - "на оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет". Весь Евросоюз, по словам Вагенкнехт, потратил на поддержку Украины порядка €85 млрд - "практически четверть бюджета всего ЕС".

Пограничный кризис

Бюджет Украины недополучил 9,2 млрд гривен (более $253 млн) из-за блокирования границы польскими и словацкими перевозчиками. "Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны", - сказал глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев в эфире украинского телеканала "Рада".

По данным представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, в результате блокады иностранными перевозчиками очередь на въезд на Украину из Польши ждут порядка 2,5 тыс. фур, из Словакии - около 600 грузовиков.

Перспективы Залужного

Офис президента Украины готов провести выборы главы государства только после отказа главкома ВСУ от участия в президентской гонке. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, "многочисленные противники Зеленского" хотят с помощью выборов отстранить действующего президента от власти, а в роли сменщика видят именно Залужного. Пока офис президента "не решит "проблему Залужного", выборы объявлять не будут". Если же добиться гарантий неучастия главкома в выборах не удастся, источник "Страны" не исключает, что Залужного попытаются уволить, "причем не просто так, а с максимальной дискредитацией".

В настоящее время рейтинг доверия населения Украины Залужному превышает аналогичный показатель Зеленского, сообщает украинское издание "Информатор" со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". В целом главкому доверяют 82% украинцев, а действующему главе государства - 72%. Но если бы речь шла о голосовании на президентских выборах, Зеленский обошел бы в первом туре Залужного, набрав 47,4%, а во втором туре - 42% против 40% у Залужного.

"Расплата" Зеленского

Падение популярности действующего президента в украинском обществе не удивляет мэра Киева. "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и есть много. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил", - сказал Кличко, отвечая на вопросы журналистки швейцарского издания 20 Minuten.

В частности, по словам Кличко, украинцы задаются вопросами, почему страна "не была лучше подготовлена" к ведению боевых действий и почему российским войскам "удалось так быстро дойти до Киева". "Президент сегодня выполняет важную функцию, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи и неудачи", - отметил киевский мэр.

Победить коррупцию за две недели

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова в интервью газете Le Monde выразила мнение, что киевские власти могут выполнить все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз уже к саммиту сообщества в середине декабря.

Она считает, что Киеву "еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств". "Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря. Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении", - отметила Юрова.