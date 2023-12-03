В Катаре заявили о продолжении предпринятия усилий для возобновления перемирия в Газе

Официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что Доха "консультируется с международными и региональными партнерами, чтобы обеспечить возвращение сторон за стол переговоров"

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Катара продолжают предпринимать посреднические усилия для возобновления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Без сомнения, это были самые сложные переговоры, которые Катар вел как посредник. Однако эти усилия продолжаются", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Взаимодействие постоянно продолжается, группы продолжают работать через штаб в Дохе, через посредников, чтобы гарантировать, что каналы связи останутся открытыми", - добавил аль-Ансари. Представитель МИД Катара отметил, что Доха "консультируется с международными и региональными партнерами, чтобы обеспечить возвращение сторон за стол переговоров".