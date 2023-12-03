Хабек отменил поездку на COP28 из-за переговоров по федеральному бюджету ФРГ на 2024 год

Переговоры проходят в основном в трехстороннем формате - их ведут канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") отменил поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубай и регион, запланированную на вечер понедельника, по просьбе канцлера Германии Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.

Присутствие Хабека в Берлине необходимо для дальнейшего продвижения переговоров по бюджету на 2024 год. Переговоры в настоящее время проходят в основном в трехстороннем формате - их ведут канцлер Шольц (СДПГ), вице-канцлер Хабек и министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Переговоры, вероятно, вступают в решающую фазу.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.