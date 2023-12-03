Армия Израиля заявила об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС в Газе

По данным израильских военных, убитый командир также "обеспечивал террористическую деятельность в больнице "Аш-Шифа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в секторе Газа командира одного из батальонов вооруженных отрядов, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На основании разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности истребитель Армии обороны Израиля нанес удар и уничтожил Хайсама Хуваджари, командира батальона ХАМАС "Шати". Под его командованием террористы ХАМАС совершали рейды на израильскую территорию 7 октября во время вторжения и резни на юге Израиля", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, убитый командир также "обеспечивал террористическую деятельность в больнице "Аш-Шифа" [в Газе] и командовал силами ХАМАС, которые вели бои против военнослужащих Армии обороны Израиля в районе Шати". "Он также был ответственен за совершения многочисленных актов террора в отношении израильтян", - добавили в армии.