Катар пообещал помочь 3 тыс. сиротам в секторе Газа

В Дохе планируют также оказать медицинскую помощь 1,5 тыс. раненым в палестинском анклаве

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился спонсировать 3 тыс. сирот и оказать медицинскую помощь 1,5 тыс. раненым в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Сегодня его высочество распорядился оказать медицинскую помощь по меньшей мере 1,5 тыс. пострадавших из числа наших палестинских братьев", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Также его высочество поручил спонсировать 3 тыс. сирот из сектора Газа. Проблема сирот в секторе Газа реальна, мы увидим ее в будущем", - добавил аль-Ансари. Власти эмирата осуществят транспортировку раненых и их сопровождающих в координации с Египтом, сообщило Катарское информационное агентство. В какой именно стране будет проходить лечение раненых палестинцев, не уточняется.

"К настоящему моменту по воздушному мосту, который был организован по распоряжению эмира, из Катара вылетели 37 самолетов с 1 219 тоннами [гуманитарной] помощи для братьев из [сектора] Газа. Все это в координации с нашими партнерами в Египте для доставки этой помощи [в анклав]", - сказал аль-Ансари. Он уточнил, что значительная часть гуманитарной помощи ожидает разрешения на ввоз в сектор Газа.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия, которое действовало с 24 ноября, и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

3 декабря Минздрав сектора Газа сообщил, что с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек пострадали. Также уничтожено 56 машин скорой помощи, разрушено 56 медицинских учреждений, добавили в ведомстве.