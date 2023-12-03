Украина заявила о невозможности нарастить выпуск оружия до паритета с Россией

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк при этом отметил, что Киев готов продолжать вести боевые действия "до конца" при поддержке Запада

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Сама Украина, кто бы там что ни говорил, безусловно, не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Российской Федерацией", - сказал он в интервью агентству УНИАН, опубликованном на платформе YouTube.

При этом, по словам Подоляка, Украина готова продолжать вести боевые действия "до конца" с помощью стран Запада "при совместном технологическом рывке, когда будет обеспечена необходимым количеством оружия".

С момента начала российской специальной военной операции западные партнеры многократно нарастили объемы поставок вооружения Украине, однако Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов, а также передать их более современные образцы.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласий с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на это заявлял, что страны Запада не имеют права чувствовать усталость от ситуации вокруг Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.