В Ираке пять человек погибли при ударе США по штабу шиитского вооруженного формирования

Информационный портал Shafaq news сообщил, что пока "не установлено, был ли это ракетный обстрел или удар, нанесенный с помощью беспилотника"

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате удара США по штабу одной из вооруженных шиитских группировок в Ираке. Об этом сообщил информационный портал Shafaq news со ссылкой на источник в службах безопасности арабской республики.

"Пока не установлено, был ли это ракетный обстрел или удар, нанесенный с помощью беспилотника <...> По предварительным данным, его жертвами стали пять человек", - приводит портал информацию источника.

Ранее Shafaq news сообщал, что семь ракет были запущены в сторону американских военных баз на территории Сирии. Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" со своей стороны взяли на себя ответственность за ракетный обстрел "американской базы Харраб-эль-Джейр на севере-востоке Сирии" в ответ "на преступления, совершенные врагом в секторе Газа".

30 ноября телеканал Fox News сообщил, что американские базы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 74 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, на иракской - 2,5 тыс.