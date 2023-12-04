Критикующая Залужного депутат Рады Безуглая опубликовала опрос о новом главкоме ВСУ

Среди предложенных кандидатов на этот пост оказались начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего ВСУ Михаил Забродский

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, в последнее время критикующая главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, опубликовала на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опрос о кандидатах на пост главкома вместо него.

"Если менять Залужного, то на кого? Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно несколько [вариантов ответов]. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи пишите в комментариях", - написала она.

Среди предложенных Безуглой кандидатов на пост главкома ВСУ - начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, экс-глава Генштаба Виктор Муженко, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, заместитель главнокомандующего ВСУ Михаил Забродский, "боевой командир снизу" и другие.

Больше других свои голоса читатели Безуглой отдали Забродскому, за ним идут "командир снизу", Буданов и Муженко.

В последнее время многие украинские и западные СМИ стали писать о возможном конфликте Залужного с президентом страны Владимиром Зеленским. Поводом стали статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этих материалов, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома.

Когда ажиотаж по поводу этих публикаций пошел на спад, возникла новая тема - "плана Залужного". Депутат Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него отсутствует план боевых действий на следующий год. Об "отсутствии плана" у военного руководства позже заявил и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.