Командование США: хуситы при поддержке Ирана совершили четыре атаки на суда в Красном море

Соединенные Штаты намерены рассмотреть все "ответные меры, координируясь с международными союзниками и партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. США имеют все основания полагать, что все четыре атаки на три коммерческих судна в Красном море были совершены йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" при поддержке Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Сегодня были совершены четыре атаки на три отдельных коммерческих судна в международных водах в южной части Красного моря. Эти три судна имеют отношение к 14 странам. Ракетный эсминец ВМС США USS Carney ответил на сигналы бедствия, поступившие от кораблей, и оказал помощь. <...> У нас есть все основания полагать, что эти атаки были совершены хуситами из Йемена при полной поддержке Ирана", - говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X (ранее Twitter).

Поясняется, что около 9:15 утра по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) американский эсминец заметил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную по Unity Explorer из "той части Йемена, которая находится под контролем хуситов". Это судно "под флагом Багамских островов принадлежит и эксплуатируется Великобританией", на нем работают моряки двух стран.

"Примерно в 12 часов дня, находясь в международных водах, Carney обнаружил и сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", - указывает командование. Был ли его целью именно американский эсминец, неизвестно. В результате атаки судно и его экипаж не пострадали.

В 12:35 Unity Explorer сообщило, что йеменские хуситы выпустили по нему ракету. После этого эсминец США уничтожил еще один БПЛА. В 15:30 ракета была выпущена по судну Number 9. Оно шло под панамским флагом, принадлежало и эксплуатировалось Бермудскими островами и Великобританией. В 16:30 сигнал бедствия в связи с поражением ракетой направило судно под панамским флагом Sophie II, на борту которого находились моряки из восьми стран. Оказывая ему помощь, Carney сбил еще один БПЛА.

"Эти атаки представляют собой непосредственную угрозу международной торговле и морской безопасности. Они подвергли опасности жизни международных экипажей, среди которых представители различных стран со всего мира. <...> США рассмотрят все соответствующие ответные меры, координируясь с международными союзниками и партнерами", - отметили в CENTCOM.