Ему было 86 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Один из авторов Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

"На 87 году жизни ушел из жизни Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР. Документом была провозглашена независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства.